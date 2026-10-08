Giornale di Sicilia: “Empoli-Palermo, via alla vendita dei biglietti: 3.100 posti per i rosanero. Tutte le informazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo cesena 2-0 (16) tifosi

Scatta oggi alle ore 10 la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Castellani, in vista della sfida tra Empoli e Palermo. I tifosi rosanero avranno a disposizione 3.100 posti, ma dovranno fare i conti con tempi particolarmente ristretti per organizzare la trasferta: la prevendita terminerà infatti domani alle ore 19.

Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il via libera alla vendita dei tagliandi è arrivato soltanto nel pomeriggio di ieri, quando l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha espresso il proprio parere sull’apertura del settore ospiti.


Empoli-Palermo, 3.100 biglietti per i tifosi rosanero

Saranno dunque 3.100 i posti disponibili per i sostenitori del Palermo che vorranno seguire la squadra di Filippo Inzaghi nella trasferta contro l’Empoli.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la vendita prenderà il via a sole 52 ore dalla partita, lasciando ai tifosi poco più di un giorno e mezzo per acquistare il biglietto e organizzare il viaggio.

Una finestra temporale estremamente ridotta, che potrebbe rendere complicato il riempimento dell’intero settore ospiti.

L’entusiasmo della tifoseria rosanero, tuttavia, potrebbe favorire una risposta importante nonostante le difficoltà organizzative.

Fidelity Card: chi deve averla e chi può acquistare senza tessera

Come specifica Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la vendita sarà aperta anche ai sostenitori residenti a Palermo e nella sua provincia, purché in possesso della Fidelity Card.

Per i tifosi residenti nelle altre province siciliane e nel resto d’Italia, invece, sarà possibile acquistare il biglietto anche senza tessera.

Le disposizioni prevedono quindi due modalità di accesso:

Residenti a Palermo e provincia: acquisto consentito con Fidelity Card.

Residenti nelle altre province siciliane e nel resto d’Italia: acquisto consentito anche senza Fidelity Card.

Una corsa contro il tempo per seguire il Palermo

La decisione sull’apertura del settore ospiti è arrivata dopo diversi giorni di attesa, durante i quali la trasferta era rimasta in sospeso.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il poco tempo a disposizione rappresenta un ostacolo per i sostenitori che intendono raggiungere Empoli, ma la passione della piazza potrebbe comunque alimentare una significativa corsa al biglietto.

La prevendita inizierà oggi alle ore 10 e si concluderà domani alle ore 19.

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