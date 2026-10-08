Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi cerca il bis a Empoli: Superpippo ha già sfatato il tabù Castellani”

Filippo Inzaghi ritrova l’Empoli, una delle avversarie affrontate più frequentemente nella sua carriera da allenatore. Sabato il tecnico del Palermo incrocerà per la dodicesima volta la formazione toscana, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente un bilancio finora equilibrato e dare continuità all’ottimo avvio di campionato dei rosanero. Nella passata stagione, proprio contro l’Empoli, Superpippo era riuscito a interrompere una lunga serie negativa in trasferta.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’Empoli è la squadra dell’attuale Serie B contro cui Inzaghi ha disputato più partite da allenatore: undici precedenti, tanti quanti quelli con la Sampdoria, mentre sono dieci gli incroci con il Südtirol.





Inzaghi-Empoli, un bilancio in perfetto equilibrio

I numeri raccontano di una sfida che, nel corso degli anni, ha regalato soddisfazioni ma anche delusioni all’attuale allenatore del Palermo.

Il bilancio complessivo nelle undici partite disputate tra Serie A, Serie B e Coppa Italia è di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Secondo quanto ricostruito da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il rendimento di Inzaghi contro i toscani è migliorato sensibilmente nella passata stagione, quando il Palermo riuscì a vincere entrambe le sfide contro la formazione allora allenata dall’ex rosanero Alessio Dionisi.

Al Castellani, nel dicembre scorso, il Palermo si impose per 3-1. Al ritorno, nel mese di febbraio, arrivò un altro successo, questa volta per 3-2 al Renzo Barbera.

Due vittorie che hanno consentito a Inzaghi di riequilibrare i precedenti e, soprattutto, di cancellare un tabù che durava da anni.

Il tabù Castellani sfatato con il Palermo

Prima del successo ottenuto con i rosanero, infatti, Inzaghi non aveva mai vinto una partita da allenatore sul campo dell’Empoli.

Nelle quattro trasferte precedenti aveva raccolto soltanto due pareggi e due sconfitte.

Il primo pareggio risale alla stagione 2014/15, quando alla guida del Milan ottenne un 2-2. Nel 2019/20, sulla panchina del Benevento, arrivò invece uno 0-0.

Le due sconfitte furono registrate nel 2017/18 con il Venezia, battuto 3-2, e nel 2018/19 con il Bologna, sconfitto 2-1.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il successo per 3-1 conquistato dal Palermo nella passata stagione ha dunque rappresentato un momento significativo nella storia degli incroci tra Superpippo e la formazione toscana.

Quella sconfitta con la Salernitana che costò l’esonero

Non tutti i precedenti con l’Empoli, però, evocano ricordi positivi per Inzaghi.

Il più doloroso risale alla stagione 2023/24, quando il tecnico sedeva sulla panchina della Salernitana.

La sconfitta interna per 3-1 contro i toscani portò infatti al suo esonero, segnando la conclusione dell’esperienza alla guida della formazione campana.

Un episodio che rende ancora più particolare il rapporto tra Inzaghi e l’Empoli, avversaria capace di regalargli delusioni importanti ma anche soddisfazioni significative.

Palermo, un’altra vittoria per continuare a sognare

Adesso, però, lo sguardo è rivolto esclusivamente alla prossima sfida.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il doppio successo ottenuto nella passata stagione appartiene ormai al passato. L’obiettivo di Inzaghi è riprendere il cammino dopo la sosta con un’altra prestazione convincente.

Il Palermo ha cominciato il campionato da protagonista e vuole confermare quanto di buono mostrato nelle prime giornate.

Tornare da Empoli con un’altra vittoria significherebbe consolidare la fiducia del gruppo e alimentare ulteriormente le ambizioni di promozione in Serie A.