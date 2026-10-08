Repubblica Palermo: “Pohjanpalo torna e Inzaghi riflette: Gabrielloni scalpita per Empoli. Il bomber finlandese punta alla Serie A”

Joel Pohjanpalo è tornato a Palermo dopo gli impegni con la Finlandia, ma per il centravanti rosanero non c’è tempo per riposare. All’orizzonte c’è già la trasferta contro l’Empoli e Filippo Inzaghi dovrà valutare attentamente le condizioni del suo principale riferimento offensivo. Il finlandese ha accumulato un minutaggio importante con la Nazionale e, per questo motivo, prende corpo anche l’ipotesi di un impiego dal primo minuto di Alessandro Gabrielloni.

Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Pohjanpalo è tornato ad allenarsi con i compagni soltanto ieri, a tre giorni dalla sfida in programma sabato in Toscana. Una situazione che obbligherà lo staff tecnico a monitorare le condizioni dell’attaccante prima di decidere se schierarlo titolare oppure concedergli un turno di riposo.





Gabrielloni scalpita: appena 35 minuti in quattro presenze

Inzaghi considera Pohjanpalo un elemento fondamentale del proprio sistema offensivo, ma il calendario particolarmente intenso potrebbe suggerire una gestione differente.

In caso di esclusione iniziale del finlandese, sarebbe pronto Alessandro Gabrielloni.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’ex Como ha fornito segnali incoraggianti durante la preparazione e spera di ottenere la prima vera occasione dal primo minuto.

Finora il suo impiego è stato limitato a 35 minuti complessivi distribuiti in quattro presenze, un minutaggio che testimonia come Inzaghi abbia continuato a puntare con decisione sul proprio centravanti titolare.

La trasferta di Empoli potrebbe quindi rappresentare un’opportunità importante per Gabrielloni, anche se la decisione definitiva dipenderà soprattutto dalle condizioni di Pohjanpalo.

Pohjanpalo cambia ruolo: meno gol, ma più partecipazione al gioco

Rispetto alla passata stagione, il rendimento del centravanti finlandese presenta caratteristiche differenti.

Pohjanpalo, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie B con 25 reti, ha realizzato finora un solo gol, arrivato contro la Sampdoria.

Il suo contributo alla manovra offensiva, tuttavia, è cresciuto.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il numero 20 ha saputo adattarsi al nuovo modulo tattico, mantenendo la posizione di riferimento centrale ma ampliando il proprio raggio d’azione.

Il Palermo non dipende più esclusivamente dalle sue conclusioni, perché il finlandese partecipa maggiormente alla costruzione delle occasioni e favorisce gli inserimenti dei compagni.

A confermarlo sono i due assist decisivi serviti a Dennis Johnsen, protagonista di un ottimo avvio di stagione con tre gol e quattro passaggi vincenti.

Una trasformazione che rende l’attacco rosanero più imprevedibile e offre a Inzaghi diverse soluzioni negli ultimi metri.

Finlandia, quattro partite e una tripletta storica

Durante la sosta, Pohjanpalo è stato impegnato in tutte e quattro le partite disputate dalla Nazionale finlandese guidata da Friis.

Contro San Marino ha giocato l’intero incontro, realizzando una tripletta, la prima con la maglia della Finlandia, e raggiungendo il prestigioso traguardo delle 90 presenze in Nazionale.

Nella successiva sfida contro la Bielorussia, terminata 0-0, è rimasto in campo per circa un’ora.

Contro l’Albania, invece, ha disputato tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-1.

Infine, nella sconfitta per 1-0 contro la Bielorussia del 6 ottobre, è entrato al 58′, senza riuscire a cambiare il risultato.

Un programma intenso che ha permesso al centravanti di mantenere un elevato ritmo partita, ma che potrebbe aver lasciato anche qualche inevitabile scoria sul piano fisico.

Inzaghi e il precedente di Venezia: la scelta arriverà nelle prossime 48 ore

Come ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nella passata stagione Inzaghi ha sempre schierato Pohjanpalo dal primo minuto, anche dopo le soste per le Nazionali.

L’unica eccezione è stata la partita conclusiva della regular season a Venezia, quando il tecnico ha concesso maggiore spazio a Le Douaron.

Una conferma di quanto il centravanti rappresenti una certezza per l’allenatore rosanero.

Questa volta, però, Inzaghi avrà soltanto 48 ore per valutare il recupero del giocatore e scegliere la soluzione migliore per affrontare l’Empoli.

La decisione sarà presa tenendo conto sia delle esigenze immediate della squadra sia della necessità di gestire le energie nell’arco di una stagione lunga e impegnativa.

Pohjanpalo non ha dubbi: «Puntiamo alla Serie A»

Al di là delle valutazioni sulla formazione, l’obiettivo del centravanti resta chiarissimo.

«Puntiamo alla Serie A, non è una sorpresa».

Parole che confermano le ambizioni di Pohjanpalo e di un Palermo costruito per competere ai vertici del campionato.

Adesso il finlandese è pronto a rimettersi a disposizione di Inzaghi. Resta soltanto da capire se il tecnico deciderà di affidarsi ancora una volta al suo bomber dal primo minuto oppure se concederà a Gabrielloni l’occasione di guidare l’attacco rosanero contro l’Empoli.