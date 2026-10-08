Il Tirreno: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Andreoletti prepara il 3-5-2”

Buone notizie per l’Empoli in vista della sfida contro il Palermo. Luca Magnino, capitano della formazione toscana, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato. Il centrocampista proverà ad accelerare il recupero per mettersi a disposizione di Matteo Andreoletti, che intanto continua a lavorare sul possibile undici titolare da schierare contro la capolista rosanero.

Come riportato da Il Tirreno, Magnino ha attraversato un periodo complicato dopo il problema accusato venerdì scorso, durante una partitella contro la Primavera. In seguito a un normale contrasto, il capitano azzurro si era fermato precauzionalmente per una botta subita.





Nei giorni successivi il centrocampista aveva svolto un programma personalizzato sotto la supervisione dello staff medico, prima di tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni nella giornata di ieri.

Magnino recupera: Andreoletti spera di averlo contro il Palermo

Il ritorno in gruppo rappresenta un segnale incoraggiante per l’Empoli, che spera di recuperare il proprio capitano in tempo per la partita di sabato al Castellani.

Secondo quanto evidenziato da Il Tirreno, Magnino prenderà parte agli ultimi allenamenti prima della sfida contro il Palermo, con l’obiettivo di dimostrare di aver superato completamente il problema fisico.

Il centrocampista potrebbe rappresentare una risorsa importante per Andreoletti, soprattutto considerando la sua esperienza e la capacità di ricoprire diversi ruoli.

Finora Magnino ha collezionato cinque presenze in campionato, tutte dal primo minuto, per un totale di 449 minuti, mettendo a referto anche un assist per il gol di Popov nel derby contro la Carrarese dello scorso 5 settembre.

Egan parzialmente in gruppo, Shpendi e Belardinelli ancora a parte

La situazione dell’infermeria azzurra resta comunque da monitorare.

Come riferisce Il Tirreno, Egan ha svolto ieri una parte dell’allenamento con il gruppo, mentre Shpendi e Belardinelli hanno proseguito il lavoro personalizzato.

Stesso programma per Monaco, per il quale si ipotizza un possibile rientro nella trasferta di Ascoli di sabato 17.

L’Empoli dovrà quindi valutare attentamente le condizioni dei propri giocatori prima della sfida contro la formazione di Filippo Inzaghi.

Andreoletti prepara il 3-5-2: Magnino possibile titolare

Sul piano tattico, il nuovo allenatore dell’Empoli sembra orientato a partire dal 3-5-2, con alcune possibili novità rispetto alle precedenti scelte.

Magnino potrebbe essere utilizzato come braccetto della difesa a tre, ruolo già interpretato con successo nel derby contro l’Arezzo, oppure trovare spazio a centrocampo accanto a Yepes.

Una duttilità che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per Andreoletti.

Come sottolinea Il Tirreno, il capitano azzurro garantisce esperienza, fisicità e capacità di adattamento, caratteristiche che potrebbero renderlo prezioso in una partita impegnativa come quella contro il Palermo.

La probabile formazione dell’Empoli

Le indicazioni emerse durante gli allenamenti permettono di delineare una possibile formazione di partenza.

Nel 3-5-2, davanti a Seghetti potrebbe esserci Curto, nuovamente disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Modena.

In difesa, oltre a Curto, potrebbero trovare spazio Magnino e Càuz.

A centrocampo, Yepes o Degli Innocenti potrebbero agire davanti alla difesa, con Ceesay sulla fascia destra e Corrado sulla corsia sinistra.

Le due mezzali potrebbero essere Saporiti e Biondini, quest’ultimo recentemente legato al club da un rinnovo contrattuale fino al 2029.

In attacco, invece, nonostante l’infortunio di Monaco, la coppia dovrebbe essere composta da Bogdan Popov e Filippo Di Stefano.

L’Empoli si prepara dunque ad affrontare il Palermo con alcuni dubbi ancora da sciogliere, ma il recupero di Magnino rappresenta una notizia positiva per Andreoletti.

La decisione definitiva arriverà dopo gli ultimi allenamenti, quando il tecnico potrà valutare le condizioni dei giocatori e scegliere la formazione più adatta per affrontare la capolista.