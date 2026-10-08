La Nazione: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Shpendi e Belardinelli ancora in dubbio”
Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria dell’Empoli in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Il tecnico Matteo Andreoletti ritrova Luca Magnino, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, mentre restano da valutare le condizioni di Stiven Shpendi e Luca Belardinelli.
Come riportato da La Nazione, la seduta di ieri ha segnato il ritorno a pieno regime del capitano azzurro, che ha svolto l’intero allenamento insieme ai compagni.
Una notizia importante per Andreoletti, che potrà contare su un elemento di esperienza in vista dell’impegno contro la capolista.
Magnino torna in gruppo: possibile titolare contro il Palermo
Il recupero di Magnino rappresenta una delle principali novità in casa Empoli.
Il capitano dovrebbe essere regolarmente inserito nell’elenco dei convocati per la sfida di sabato e, grazie agli ultimi due allenamenti previsti oggi e domani mattina a porte chiuse al centro sportivo di Monteboro, potrebbe candidarsi anche per una maglia da titolare.
Secondo quanto evidenziato da La Nazione, Magnino potrebbe riprendere il proprio posto nel terzetto difensivo, offrendo ad Andreoletti una soluzione importante per affrontare l’attacco rosanero.
Segnali positivi arrivano anche da Egan, che ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo.
Per il giovane esterno italo-irlandese filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di tornare a disposizione già per la gara contro il Palermo.
Shpendi e Belardinelli ancora a parte, Monaco punta all’Ascoli
Resta invece più complicata la situazione di altri tre giocatori.
Come riferisce La Nazione, Stiven Shpendi e Luca Belardinelli hanno svolto anche ieri un programma di allenamento personalizzato.
L’attaccante albanese continua a fare i conti con una fastidiosa fascite plantare, problema che lo aveva costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo nella sfida contro il Modena, disputata prima della sosta.
Belardinelli, invece, non ha ancora superato completamente i problemi muscolari accusati nella settimana successiva alla trasferta emiliana.
Prosegue il lavoro differenziato anche Salvatore Monaco, che punta a completare il recupero in vista della successiva trasferta di Ascoli.
Attacco Empoli, Distefano e Saporiti si giocano una maglia
L’eventuale assenza di Shpendi potrebbe costringere Andreoletti a modificare le proprie scelte offensive.
In caso di forfait dell’attaccante albanese, il ballottaggio per affiancare Popov riguarderebbe Distefano e Saporiti.
Se dovesse essere Distefano a partire dal primo minuto, Saporiti potrebbe comunque trovare spazio nell’undici iniziale come mezzala, ruolo già ricoperto in diverse occasioni durante questa prima parte di stagione.
Un’altra scelta da definire riguarda la fascia destra.
Come sottolinea La Nazione, Ceesay e Zedadka si contendono una maglia da titolare, anche se quest’ultimo potrebbe rappresentare un’alternativa a Biondini nel ruolo di interno di centrocampo.
Andreoletti avrà dunque ancora due sedute di allenamento per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.
Il recupero di Magnino e i progressi di Egan rappresentano segnali positivi, mentre le condizioni di Shpendi e Belardinelli restano le principali incognite dell’Empoli in vista della sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi.