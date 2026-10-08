Cruciani: «Salernitana e Bari meritano la Serie A, a differenza del Monza che non ha un pubblico adeguato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
images (1)

Il peso delle tifoserie e il legame tra una squadra e la propria città tornano al centro del dibattito calcistico. A intervenire è Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, che ha espresso il proprio punto di vista sulle piazze di Salerno e Bari, mettendole a confronto con quella di Monza.

Come riportato da Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, Cruciani ha affrontato l’argomento durante il podcast Numer1, al quale ha partecipato insieme a Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini.


Cruciani esalta Salernitana e Bari

L’occasione per la riflessione è stata la sfida tra Salernitana e Bari, disputata domenica in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie C, Girone C, e vinta dalla formazione granata.

Al di là del risultato, l’attenzione di Cruciani si è concentrata soprattutto sul pubblico e sul valore delle due piazze.

Queste le sue parole, riprese da Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb:

«Salernitana e Bari meriterebbero la Serie A, al contrario – e lo dico senza offendere nessuno – di società bravissime a livello operativo che non hanno però un pubblico adeguato. Un esempio? Il Monza».

Il confronto con il Monza

Nelle dichiarazioni del giornalista emerge una distinzione tra la capacità organizzativa delle società e il seguito dei rispettivi tifosi.

Cruciani riconosce infatti le qualità operative di alcuni club, ma considera il sostegno popolare un elemento importante nella propria valutazione delle piazze calcistiche.

Come evidenziato nell’articolo di Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, il riferimento al Monza è esplicito, così come il giudizio favorevole sulle tifoserie di Salernitana e Bari.

Una presa di posizione destinata ad alimentare il confronto sul rapporto tra dimensione delle tifoserie e categorie calcistiche, pur restando una valutazione personale del conduttore e non un giudizio sui risultati sportivi delle società.

Le parole di Cruciani, riportate da Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, riportano così l’attenzione su due piazze dalla forte tradizione calcistica, attualmente protagoniste del campionato di Serie C.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-08 063716

Corriere dello Sport: “FIGC, Malagò prepara la rivoluzione: elezioni il 14 dicembre, Serie A da ricompattare e nodo Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
melissano.48344

Genoa, Melissano a un passo: sarà il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
DSC_6050

Barletta, per la difesa occhi sull’ex rosa Maxime Giron

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
Matteo Darmian jolly (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Bologna, arriva Darmian: operazione in chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
images (1)

Cangelosi: «Palermo senza rivali sulla carta. Quando gioca libero dalla pressione è devastante»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo padova 2-1 (136) INZAGHI

Canotto e Inzaghi regalano un sorriso a un tifoso speciale del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
9679813_29215207_OBJ68912906_115628

Serie C, possibile novità: anche la Roma valuta una squadra U23

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Screenshot 2026-10-06 093054

Alvini: «Palermo favorito per la Serie A. Mantova, Südtirol e Padova possono essere le rivelazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Screenshot 2026-10-06 074624

Repubblica: “FIGC, verso il commissariamento: Buonfiglio propone Malagò commissario. Nuove elezioni a gennaio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Screenshot 2026-10-05 160551

Catania, il Comune scende in campo per lo storico logo del Calcio Catania 1946: parteciperà all’asta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
Roberto_Stellone

Casertana, nuova avventura per l’ex tecnico del Palermo Stellone: accordo raggiunto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
bar

Serie C Girone C, Potenza show nel derby: Salernitana rimonta il Bari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026

Ultimissime

images (1)

Cruciani: «Salernitana e Bari meritano la Serie A, a differenza del Monza che non ha un pubblico adeguato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Magnino-1-584x584

La Nazione: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Shpendi e Belardinelli ancora in dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
andreoletti

Il Tirreno: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Andreoletti prepara il 3-5-2”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (63) pohjanpalo

Repubblica Palermo: “Pohjanpalo torna e Inzaghi riflette: Gabrielloni scalpita per Empoli. Il bomber finlandese punta alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (34) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi cerca il bis a Empoli: Superpippo ha già sfatato il tabù Castellani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026