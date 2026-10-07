Elezioni FIGC, tutto confermato per il 14 dicembre

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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La convocazione dell’assemblea elettiva straordinaria della FIGC non è ancora arrivata. Il passaggio, inizialmente atteso nella giornata di oggi, è stato rinviato  dopo che il CONI ha trasmesso alla Federcalcio la ratifica del commissariamento.

Gli uffici federali stanno infatti effettuando alcune verifiche sul regolamento dell’assemblea prima di procedere ufficialmente alla convocazione. Il quadro, però, resta invariato: l’appuntamento elettorale è fissato per il 14 dicembre a Roma, presso l’Hilton di Fiumicino, dove verrà scelto il nuovo presidente della FIGC.


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