Bologna, arriva Darmian: operazione in chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
Matteo Darmian jolly (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Matteo Darmian jolly (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Matteo Darmian è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bologna. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la giornata di giovedì potrebbe essere quella decisiva per completare il tesseramento dell’ex difensore del Palermo.

Darmian ha già iniziato ad allenarsi con il gruppo di Raffaele Palladino, in attesa della definizione dell’operazione. Il Bologna ha deciso di puntare sulla sua esperienza dopo l’infortunio di Holm, andando così a rinforzare la fascia destra. Per il classe 1989 si tratta di un ritorno in Serie A con una nuova maglia: in carriera ha collezionato 301 presenze nel massimo campionato italiano e 218 partite con l’Inter nelle ultime sei stagioni.


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