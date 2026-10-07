Gençlerbirliği su Ballardini: l’ex Palermo può ripartire dalla Turchia

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Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Sirene dalla Turchia per Davide Ballardini. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Gençlerbirliği ha effettuato un primo approccio per l’allenatore italiano, che in passato ha guidato anche il Palermo.

Il club turco ha mostrato interesse nei confronti di Ballardini e i contatti tra le parti sono già iniziati. Al momento non c’è ancora un accordo, ma la pista resta concreta e il Gençlerbirliği sta valutando la possibilità di affidargli la panchina.


Per Ballardini, dunque, potrebbe aprirsi una nuova esperienza all’estero: le prossime ore saranno importanti per capire se l’interesse del club turco potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa

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