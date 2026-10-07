Padova, assalto a Di Taranto: il dirigente verso l’addio al Cesena

Il Padova prova a portare a casa Corrado Di Taranto. Il club veneto ha messo sul tavolo la proposta di affidargli il ruolo di Amministratore Delegato, un’offerta che il dirigente sarebbe orientato ad accettare.

La situazione complica però i piani del Cesena, che aveva recentemente blindato Di Taranto con un rinnovo fino al 2028. Ora, secondo quanto riportato da PadovaSport.tv, si lavora alla risoluzione del contratto per permettere al dirigente di intraprendere la nuova esperienza.





Al momento il Cesena non sembra intenzionato a rilanciare: il dialogo tra le parti è concentrato sulla chiusura del rapporto. Di Taranto è quindi sempre più vicino al Padova, pronto a cambiare ruolo e club.