Palermo, seduta mattutina a Torretta: Inzaghi lavora sulle palle inattive
Prosegue a Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi. La formazione rosanero ha svolto questa mattina una nuova seduta di allenamento al centro sportivo.
Come comunicato dal Palermo, dopo una prima fase dedicata al riscaldamento, la squadra ha svolto un’esercitazione tattica incentrata sulle palle inattive.
Nella parte conclusiva della seduta, invece, spazio a cross e conclusioni in porta.
Il Palermo prosegue così il proprio lavoro agli ordini di Filippo Inzaghi, con particolare attenzione agli aspetti tattici e alle situazioni da calcio piazzato.