Barletta, per la difesa occhi sull’ex rosa Maxime Giron

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Il Barletta guarda al mercato degli svincolati per rinforzare la difesa a disposizione di mister Paci. Secondo quanto riportato da “La Casa di C”, il club biancorosso è interessato a Maxime Giron, terzino sinistro classe 1994 ex Palermo, rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Foggia.

La società pugliese sarebbe al lavoro per aggiungere esperienza al reparto arretrato dopo un avvio di campionato altalenante. Giron rappresenta uno dei profili valutati dal Barletta, che continua a muoversi sul mercato degli svincolati.


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