Carrarese, Abiuso: «Contro il Padova partita complessa, ci stiamo preparando al meglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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In vista della ripresa del campionato con il match contro il Padova, ha parlato ai microfoni ufficiali del club l’attaccante della Carrarese, Fabio Abiuso, commentando il recente cambio di allenatore e spiegando che partita si aspetta contro i biancoscudati.

«Non abbiamo iniziato il campionato come avremmo voluto ma credo che questa sosta ci abbia portato dei benefici – spiega Abiuso -. Abbiamo avuto il tempo, vista la lunghezza atipica di questa pausa per le nazionali, di mettere a punto alcuni aspetti sui quali abbiamo mostrato delle carenze in questo avvio di stagione, e ci siamo maggiormente compattati come gruppo visti i tanti innesti nuovi che si sono aggregati alla rosa solo a fine mercato»


L’attaccante ha poi commentato l’impatto del nuovo allenatore: «Con Mister Pagliuca ci siamo trovati molto bene sin dai primi allenamenti: ha portato positività ed energia alla squadra, ci ha trasmesso serenità ed è riuscito, da subito, a motivarci per affrontare il ritorno in campo. Anche da un punto di vista tattico stiamo lavorando duramente per eseguire al meglio ciò che ci viene richiesto»

Infine, sul prossimo match contro il Padova: «Una grande squadra, che sta disputando un campionato importante. Mi aspetto una partita complessa, ma sono fiducioso perché ci stiamo preparando nel migliore dei modi e abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore»

 

 

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