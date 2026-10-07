Genoa, Melissano a un passo: sarà il nuovo direttore sportivo
Stefano Melissano è pronto a tornare in pista. Dopo l’esperienza con lo Spezia, terminata con la retrocessione in Serie C, il dirigente sarebbe vicino a una nuova avventura, questa volta al Genoa.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, Melissano è infatti a un passo dalla firma con il club rossoblù, dove ricoprirebbe il ruolo di direttore sportivo. Al suo fianco ci sarà François Modesto, destinato invece a diventare Chief of Football.
La nuova coppia dirigenziale prenderà il posto di Diego Lopez, con il Genoa pronto a interrompere il rapporto con l’attuale DS. Una volta definita la separazione, Lopez dovrebbe trasferirsi al Burnley, in Championship.