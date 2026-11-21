Il Vicenza conquista un pareggio prezioso sul campo dell’Ascoli, chiudendo sul 2-2 una partita complicata, affrontata anche in inferiorità numerica. Al Del Duca, la formazione biancorossa riesce a trovare il gol del pareggio nel finale, mostrando carattere e determinazione nonostante le difficoltà.

Al termine dell’incontro, valido per la dodicesima giornata di Serie B, il tecnico Fabio Gallo è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per la reazione della squadra e soffermandosi anche sul proprio futuro, dopo le voci relative a un possibile esonero.

Gallo: «Il pareggio è meritato»

L’allenatore ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, soprattutto per la capacità di restare in partita nonostante l’inferiorità numerica.





«Abbiamo fatto una grande partita in inferiorità numerica, solida e di sofferenza, sfruttando ciò che avevo chiesto. In dieci un’occasione l’avremmo avuta e dovevamo sfruttarla al massimo. Nella difficoltà la squadra non si è disunita e ha continuato a fare la partita. Il pareggio è meritato.»

Per Gallo, il punto conquistato ad Ascoli rappresenta il risultato della compattezza mostrata dalla squadra nei momenti più complicati dell’incontro.

Vicenza, la reazione dopo l’espulsione

Il tecnico ha poi analizzato l’andamento della partita, riconoscendo alcune difficoltà nella gestione del vantaggio e sottolineando la risposta dei giocatori dopo l’espulsione.

«Ho detto ai giocatori delle cose giuste che servono in un momento in cui si fa fatica in risultato e prestazione. Abbiamo approcciato bene, dopo il gol ci siamo abbassati, siamo stati troppo passivi. Dopo il pareggio abbiamo ripreso la partita in mano e poi è arrivata l’espulsione. Abbiamo reagito bene alla difficoltà.»

L’allenatore ha quindi evidenziato come il Vicenza abbia saputo ritrovare equilibrio e determinazione, evitando di disunirsi dopo essere rimasto con un uomo in meno.

Gallo spiega la scelta tattica contro l’Ascoli

Nel corso della conferenza stampa, Gallo ha illustrato anche la strategia preparata per affrontare la formazione marchigiana.

«Volevo giocare sui riferimenti dell’Ascoli perchè loro hanno automatismi e entusiasmo e le scalate non avrebbero portato a nulla. L’avevo pensata così immediatamente dopo la Cremonese. Nella mia testa c’era questa idea e dal primo giorno che ci siamo ritrovati l’ho portata avanti perchè l’Ascoli va affrontata così secondo me.»

Una scelta studiata durante la sosta, con l’obiettivo di limitare i meccanismi di gioco dell’Ascoli e contrastarne l’organizzazione.

Gallo e il rischio esonero: «Sono consapevole di fare il massimo»

Il passaggio più personale della conferenza ha riguardato il momento attraversato dall’allenatore, reduce da settimane difficili sul piano dei risultati.

«Ho vinto due campionati di fila e quella era la normalità, questa no. Ho vissuto con sofferenza l’ipotesi dell’esonero, ma sono consapevole di fare il massimo.»

Gallo ha ammesso il peso delle indiscrezioni sul proprio futuro, ribadendo però la convinzione di aver lavorato con il massimo impegno.

Il pareggio conquistato al Del Duca permette al Vicenza di salire a quota 10 punti in classifica, mentre l’Ascoli raggiunge quota 21. Per i biancorossi arriva un risultato positivo dopo tre sconfitte consecutive, ottenuto su un campo difficile e in condizioni di inferiorità numerica.