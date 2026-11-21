Il Benevento esce sconfitto dallo stadio Luigi Ferraris, dove la Sampdoria si impone per 3-1 nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una battuta d’arresto per la formazione giallorossa, che paga gli errori commessi soprattutto nella gestione del pallone e nelle ripartenze concesse agli avversari.

Al termine della partita, il tecnico Antonio Floro Flores è intervenuto in conferenza stampa, assumendosi le responsabilità della sconfitta e analizzando le difficoltà incontrate dalla squadra contro i blucerchiati.

Floro Flores: «Quando si viene a giocare in uno stadio del genere bisogna stare più attenti»





L’allenatore del Benevento ha espresso rammarico per il risultato, riconoscendo la necessità di affrontare con maggiore attenzione partite di questo livello.

«Onestamente mi dispiace. Mi assumo le responsabilità. Quando si viene a giocare in uno stadio del genere bisogna stare più attenti».

Un’ammissione che evidenzia la delusione del tecnico per una prestazione nella quale il Benevento non è riuscito a contenere le iniziative offensive della Sampdoria.

Benevento in difficoltà sugli esterni: Floro Flores analizza gli errori

Uno degli aspetti decisivi della partita è stato il rendimento della Sampdoria sulle corsie laterali. Floro Flores ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla propria squadra, citando in particolare Insigne e Tutino.

«Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà sugli esterni. Abbiamo preso due gol dai giocatori più bassi – Insigne e Tutino – della Sampdoria. Ci sta prendere due gol in contropiede. Se commettiamo troppi errori evidentemente sto sbagliando io».

Il tecnico ha quindi individuato nelle ripartenze avversarie e nella gestione delle transizioni difensive alcuni dei problemi principali emersi durante l’incontro.

Floro Flores: «Abbiamo sbagliato passaggi semplici e facili»

L’allenatore si è soffermato anche sulla qualità del possesso palla, criticando alcune scelte tecniche che hanno favorito le iniziative della Sampdoria.

«Abbiamo sbagliato passaggi semplici e facili. Purtroppo è capitato spesso, le squadre ti studiano e ti puniscono in ripartenza. Non si può fare un tacco a centrocampo e sbagliare passaggi. Dovevamo essere più concentrati e meno frettolosi. A mente fredda non riesco a fare un’analisi e pensare alla prossima partita. Ci sono tre partite in una settimana. Le scelte vengono fatte in base agli allenamenti. Valuteremo».

Floro Flores ha sottolineato soprattutto la necessità di evitare giocate rischiose e di mantenere maggiore lucidità nelle situazioni di possesso, considerando la capacità degli avversari di sfruttare gli errori.

Benevento, ora il calendario impone una reazione

La sconfitta contro la Sampdoria lascia il Benevento a quota 16 punti dopo dodici giornate. I giallorossi dovranno cercare una reazione già nel prossimo impegno contro l’Empoli, in un calendario che prevede tre partite nell’arco di una settimana.

Floro Flores non ha anticipato eventuali cambiamenti di formazione, spiegando che le decisioni saranno prese valutando il lavoro svolto dai calciatori durante gli allenamenti.

Per il Benevento sarà fondamentale ritrovare precisione nella circolazione del pallone e maggiore attenzione nella fase difensiva, dopo una partita nella quale gli errori individuali e collettivi hanno inciso sul risultato.