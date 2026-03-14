Serie A: Udinese sconfitta in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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La partita tra Udinese e Juventus si chiude con un risultato di 0-1 in favore dei bianconeri. Il gol decisivo arriva al 38′ grazie a Jeremie Boga, che finalizza un assist perfetto di Kenan Yildiz con un preciso tiro all’angolino basso di sinistra. Nel secondo tempo, al 70’, Francisco Conceicao raddoppia ma il gol viene annullato dopo il controllo del VAR per fuorigioco. La Juventus domina il possesso palla e crea diverse occasioni, mentre l’Udinese cerca di reagire senza però trovare la rete. La difesa bianconera, supportata dalle ottime parate di Mattia Perin, regge fino al fischio finale, portando a casa una vittoria importante fuori casa.

 

 

  • Inter – 68

  • Milan – 60

  • Napoli – 59

  • Juventus – 53

  • Como – 51

  • Roma – 51

  • Atalanta – 47

  • Bologna – 39

  • Sassuolo – 38

  • Lazio – 37

  • Udinese – 36

  • Parma – 34

  • Torino – 33

  • Genoa – 30

  • Cagliari – 30

  • Lecce – 27

  • Fiorentina – 25

  • Cremonese – 24

  • Verona – 18

  • Pisa – 15

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