Serie C, Girone A: Giana Erminio espugna il campo dell’Albinoleffe. La classifica aggiornata
Nel match del Girone A, la Giana Erminio si impone 1-0 sul campo dell’Albinoleffe grazie al gol di Galeandro al 27’. Una vittoria importante che permette agli ospiti di muovere la classifica e continuare la corsa nel torneo.
La classifica aggiornata
-
L.R. Vicenza – 75
-
Brescia – 58
-
Trento – 54
-
Lecco – 53
-
Renate – 52
-
Alcione Milano – 50
-
Cittadella – 50
-
Inter U23 – 42
-
Giana Erminio – 42
-
Lumezzane – 41
-
AlbinoLeffe – 40
-
Novara – 40
-
Pro Vercelli – 38
-
Ospitaletto – 37
-
Arzignano – 37
-
Dolomiti Bellunes – 35
-
Pergolettese – 33
-
Virtus Verona – 21
-
Pro Patria – 19
-
Triestina – 5