Serie C, Girone A: Giana Erminio espugna il campo dell’Albinoleffe. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Nel match del Girone A, la Giana Erminio si impone 1-0 sul campo dell’Albinoleffe grazie al gol di Galeandro al 27’. Una vittoria importante che permette agli ospiti di muovere la classifica e continuare la corsa nel torneo.

La classifica aggiornata


  • L.R. Vicenza – 75

  • Brescia – 58

  • Trento – 54

  • Lecco – 53

  • Renate – 52

  • Alcione Milano – 50

  • Cittadella – 50

  • Inter U23 – 42

  • Giana Erminio – 42

  • Lumezzane – 41

  • AlbinoLeffe – 40

  • Novara – 40

  • Pro Vercelli – 38

  • Ospitaletto – 37

  • Arzignano – 37

  • Dolomiti Bellunes – 35

  • Pergolettese – 33

  • Virtus Verona – 21

  • Pro Patria – 19

  • Triestina – 5

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