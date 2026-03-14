Serie C, Girone B: Campobasso batte 0-1 la Sambenedettese. La classifica aggiornata

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Nel Girone B, il Campobasso ottiene tre punti preziosi vincendo 1-0 a Sambenedettese. Il gol decisivo arriva già al 10’ grazie a Magnaghi, che regala ai molisani un successo fondamentale fuori casa.

 

  • Arezzo – 66

  • Ascoli – 62

  • Ravenna – 58

  • Pineto – 45

  • Campobasso – 45

  • Pianese – 43

  • Ternana – 42

  • Gubbio – 42

  • Vis Pesaro – 42

  • Juventus U23 – 42

  • Livorno – 37

  • Guidonia – 35

  • Forlì – 34

  • Carpi – 34

  • Perugia – 34

  • Torres – 30

  • Sambenedettese – 28

  • Bra – 26

  • Pontedera – 18

  • Rimini – 0

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