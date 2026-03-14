Serie C, Girone B: Campobasso batte 0-1 la Sambenedettese. La classifica aggiornata
Nel Girone B, il Campobasso ottiene tre punti preziosi vincendo 1-0 a Sambenedettese. Il gol decisivo arriva già al 10’ grazie a Magnaghi, che regala ai molisani un successo fondamentale fuori casa.
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Arezzo – 66
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Ascoli – 62
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Ravenna – 58
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Pineto – 45
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Campobasso – 45
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Pianese – 43
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Ternana – 42
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Gubbio – 42
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Vis Pesaro – 42
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Juventus U23 – 42
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Livorno – 37
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Guidonia – 35
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Forlì – 34
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Carpi – 34
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Perugia – 34
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Torres – 30
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Sambenedettese – 28
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Bra – 26
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Pontedera – 18
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Rimini – 0