Serie B, Sampdoria e Venezia non si fanno male. Al Ferraris finisce 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Termina 0-0 il posticipo della 30ª giornata di Serie B tra Sampdoria e Venezia al Luigi Ferraris. Gara combattuta ma con pochi spunti per il gol, nonostante alcune occasioni importanti per gli ospiti: Doumbia, Hainaut e Busio sfiorano il vantaggio, ma Martinelli e la difesa blucerchiata reggono. La Sampdoria prova a rendersi pericolosa con Begic e Brunori, ma il Venezia resiste e porta a casa un punto prezioso.

 

La classifica aggiornata


  • Venezia – 64

  • Monza – 63

  • Frosinone – 59

  • Palermo – 57

  • Catanzaro – 52

  • Modena – 47

  • Juve Stabia – 41

  • Cesena – 40

  • Südtirol – 37

  • Padova – 34

  • Carrarese – 33

  • Avellino – 33

  • Empoli – 32

  • Sampdoria – 31

  • Entella – 31

  • Mantova – 31

  • Bari – 31

  • Spezia – 29

  • Reggiana – 29

  • Pescara – 25

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