Serie B, Sampdoria e Venezia non si fanno male. Al Ferraris finisce 0-0. La classifica aggiornata

Termina 0-0 il posticipo della 30ª giornata di Serie B tra Sampdoria e Venezia al Luigi Ferraris. Gara combattuta ma con pochi spunti per il gol, nonostante alcune occasioni importanti per gli ospiti: Doumbia, Hainaut e Busio sfiorano il vantaggio, ma Martinelli e la difesa blucerchiata reggono. La Sampdoria prova a rendersi pericolosa con Begic e Brunori, ma il Venezia resiste e porta a casa un punto prezioso.

La classifica aggiornata





Venezia – 64

Monza – 63

Frosinone – 59

Palermo – 57

Catanzaro – 52

Modena – 47

Juve Stabia – 41

Cesena – 40

Südtirol – 37

Padova – 34

Carrarese – 33

Avellino – 33

Empoli – 32

Sampdoria – 31

Entella – 31

Mantova – 31

Bari – 31

Spezia – 29

Reggiana – 29

Pescara – 25