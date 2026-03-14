Serie B, Sampdoria e Venezia non si fanno male. Al Ferraris finisce 0-0. La classifica aggiornata
Termina 0-0 il posticipo della 30ª giornata di Serie B tra Sampdoria e Venezia al Luigi Ferraris. Gara combattuta ma con pochi spunti per il gol, nonostante alcune occasioni importanti per gli ospiti: Doumbia, Hainaut e Busio sfiorano il vantaggio, ma Martinelli e la difesa blucerchiata reggono. La Sampdoria prova a rendersi pericolosa con Begic e Brunori, ma il Venezia resiste e porta a casa un punto prezioso.
La classifica aggiornata
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Venezia – 64
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Monza – 63
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Frosinone – 59
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Palermo – 57
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Catanzaro – 52
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Modena – 47
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Juve Stabia – 41
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Cesena – 40
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Südtirol – 37
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Padova – 34
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Carrarese – 33
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Avellino – 33
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Empoli – 32
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Sampdoria – 31
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Entella – 31
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Mantova – 31
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Bari – 31
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Spezia – 29
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Reggiana – 29
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Pescara – 25