Panchina Cesena: c’è l’offerta per Ashley Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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In casa Cesena prende sempre più corpo l’ipotesi Ashley Cole come nuovo allenatore, con i contatti che proseguono nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il club emiliano avrebbe messo sul tavolo un’offerta di un anno e mezzo di contratto, e nella notte è previsto un contatto chiave tra le parti.

Cole, 45 anni, ex terzino inglese e con una parentesi italiana alla Roma, è reduce da esperienze da allenatore nelle giovanili del Chelsea e da collaboratore tecnico, e potrebbe firmare per debuttare in Serie B sulla panchina del Cesena, prendendo il posto di Michele Mignani dopo l’esonero deciso dal club.


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