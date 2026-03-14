Panchina Cesena: c’è l’offerta per Ashley Cole

In casa Cesena prende sempre più corpo l’ipotesi Ashley Cole come nuovo allenatore, con i contatti che proseguono nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il club emiliano avrebbe messo sul tavolo un’offerta di un anno e mezzo di contratto, e nella notte è previsto un contatto chiave tra le parti.

Cole, 45 anni, ex terzino inglese e con una parentesi italiana alla Roma, è reduce da esperienze da allenatore nelle giovanili del Chelsea e da collaboratore tecnico, e potrebbe firmare per debuttare in Serie B sulla panchina del Cesena, prendendo il posto di Michele Mignani dopo l’esonero deciso dal club.



