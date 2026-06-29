Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nel vivo: Luvumbo resta la priorità”

Con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, il Palermo è pronto a trasformare le trattative già definite in annunci ufficiali. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nel corso della settimana potrebbero arrivare le ufficialità degli acquisti di Hernani dal Monza, dello svincolato Nahuel Estevez e di Filippo Cassandro dal Como, rinforzi destinati a potenziare il centrocampo e la corsia destra della squadra di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, una volta completate queste operazioni il direttore sportivo Carlo Osti concentrerà i propri sforzi soprattutto sul reparto offensivo. La priorità assoluta resta Zito Luvumbo: con il Cagliari è già stata raggiunta una base d’intesa e il Palermo punta ad accelerare per ottenere il definitivo sì dell’attaccante angolano e chiudere così l’operazione.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero continua parallelamente a lavorare anche sugli altri reparti. La dirigenza è alla ricerca di un terzino sinistro che possa rappresentare un’alternativa ad Augello, mentre al centro della difesa eventuali nuovi innesti saranno legati esclusivamente a possibili cessioni. Solo in caso di partenze, infatti, il Palermo tornerà sul mercato per acquistare un nuovo difensore centrale.

A centrocampo resta monitorato Simone Trimboli del Mantova. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista continua a essere un profilo gradito alla società, anche se al momento non rappresenta una priorità e tra domanda e offerta esiste ancora una certa distanza.

In attacco, oltre alla trattativa per Luvumbo, il Palermo è alla ricerca di un altro esterno offensivo mancino. Molto dipenderà dal futuro di Jérémy Le Douaron: qualora il francese dovesse restare, la società potrebbe successivamente concentrarsi sull’acquisto di un vice Pohjanpalo; in caso di cessione dell’attaccante, invece, il suo sostituto sarebbe proprio un nuovo esterno offensivo.

Infine, resta viva anche la pista che porta a Rao del Napoli. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia spiega che il Palermo segue con attenzione l’evolversi della situazione del giovane attaccante, ma ogni decisione dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico azzurro Massimiliano Allegri. Se il Napoli dovesse aprire alla cessione, i rosanero sono pronti a inserirsi con decisione.