Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 prende forma: il mercato seguirà le idee di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (76) inzaghi

Il Palermo ha ormai scelto la strada da seguire in vista della stagione 2026/27. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà il 4-2-3-1 il sistema di gioco sul quale Filippo Inzaghi costruirà la nuova squadra e, di conseguenza, anche il mercato sarà orientato alla ricerca di calciatori in grado di interpretare al meglio questo assetto tattico.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, le prime operazioni concluse vanno già in questa direzione, ma la rosa presenta ancora alcune lacune da colmare. Restano infatti da individuare un esterno destro offensivo titolare, un secondo portiere, un vice Augello sulla corsia sinistra e un’alternativa a centrocampo. Durante il ritiro saranno inoltre valutati attentamente elementi come Magnani, Gyasi e Le Douaron, giocatori capaci di ricoprire più ruoli e chiamati a convincere Inzaghi.


Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la preferenza per il 4-2-3-1 nasce sia dai buoni riscontri ottenuti nelle poche occasioni in cui è stato utilizzato nella scorsa stagione, sia dalla volontà di valorizzare la figura del trequartista. In quella posizione il titolare designato è Antonio Palumbo, reduce da una stagione impreziosita da dieci assist, mentre Hernani rappresenterà la principale alternativa, con la possibilità di essere impiegato anche in mediana.

Anche la difesa dovrà adattarsi al nuovo sistema di gioco. Pierozzi e Augello saranno chiamati a garantire maggiore attenzione nella fase difensiva, mentre l’arrivo di Filippo Cassandro risponde proprio all’esigenza di aumentare le soluzioni sulle corsie laterali. Per il reparto centrale, evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, servirà invece un altro difensore mancino, considerato che Ceccaroni rende al meglio in una linea a tre, mentre Bani, Magnani e Peda hanno già dimostrato di sapersi esprimere efficacemente in una difesa a quattro.

A centrocampo il Palermo punta a costruire una coppia complementare: Ranocchia sarà il regista di riferimento, affiancato da un profilo più fisico, con Segre ed Estevez pronti a contendersi una maglia. Sugli esterni offensivi Johnsen resta il punto di riferimento a sinistra, mentre il club dovrà ancora individuare un esterno mancino per la fascia destra e un’alternativa sulla corsia opposta. In attacco, infine, Pohjanpalo è considerato il titolare indiscusso, ma resta aperta la ricerca del suo vice. Corona è destinato a partire in prestito per trovare maggiore spazio, mentre Le Douaron sarà osservato durante il ritiro per capire se potrà rappresentare una valida soluzione nel ruolo di centravanti.

Altre notizie

palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Gioco e dualismi, Inzaghi avrà un bel da fare”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato senza sosta: Moncini al Vicenza, Pisa protagonista e Modena rivoluziona la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
corona

Corriere dello Sport: “Palermo, occhi sugli under: da Luvumbo a Corona, il mercato entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo pescara 5-0 (135) brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, fuori Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo cremonese 2-3 (6) de luca stroppa

Pedullà: “Palermo, pressing per Moreo. De Luca resta un’alternativa concreta per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
081405676-2bcfc88d-7e40-4c31-84a9-718ae07ec314

Verona, colpo Leali per la porta: Montipò verso il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Immagine

Sampdoria, occhi su Justo Giani: il jolly offensivo arriva dal Cile

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo empoli 3-2 (78) pohjanpalo guarino lovato gyasi

Padova, sfida a Palermo e Verona per Guarino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
diamanti

Di Marzio: “Cesena, c’è l’ok definitivo di Diamanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Gazzetta dello Sport: “Pisa avanti per Marras. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (142) pohjanpalo peda cassandro

Repubblica: “Parte ufficialmente il mercato. Il Palermo ha già una marcia in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il ds Osti al lavoro su più tavoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026

Ultimissime

allenamento palermo playoff semifinale (76) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 prende forma: il mercato seguirà le idee di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Gioco e dualismi, Inzaghi avrà un bel da fare”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
walter-sabatini-690x362

Corriere dello Sport: “Sabatini: «La Nazionale deve diventare un club. Serve un amore folle per la maglia azzurra»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato senza sosta: Moncini al Vicenza, Pisa protagonista e Modena rivoluziona la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
corona

Corriere dello Sport: “Palermo, occhi sugli under: da Luvumbo a Corona, il mercato entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026