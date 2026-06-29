Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 prende forma: il mercato seguirà le idee di Inzaghi”

Il Palermo ha ormai scelto la strada da seguire in vista della stagione 2026/27. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà il 4-2-3-1 il sistema di gioco sul quale Filippo Inzaghi costruirà la nuova squadra e, di conseguenza, anche il mercato sarà orientato alla ricerca di calciatori in grado di interpretare al meglio questo assetto tattico.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, le prime operazioni concluse vanno già in questa direzione, ma la rosa presenta ancora alcune lacune da colmare. Restano infatti da individuare un esterno destro offensivo titolare, un secondo portiere, un vice Augello sulla corsia sinistra e un’alternativa a centrocampo. Durante il ritiro saranno inoltre valutati attentamente elementi come Magnani, Gyasi e Le Douaron, giocatori capaci di ricoprire più ruoli e chiamati a convincere Inzaghi.





Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la preferenza per il 4-2-3-1 nasce sia dai buoni riscontri ottenuti nelle poche occasioni in cui è stato utilizzato nella scorsa stagione, sia dalla volontà di valorizzare la figura del trequartista. In quella posizione il titolare designato è Antonio Palumbo, reduce da una stagione impreziosita da dieci assist, mentre Hernani rappresenterà la principale alternativa, con la possibilità di essere impiegato anche in mediana.

Anche la difesa dovrà adattarsi al nuovo sistema di gioco. Pierozzi e Augello saranno chiamati a garantire maggiore attenzione nella fase difensiva, mentre l’arrivo di Filippo Cassandro risponde proprio all’esigenza di aumentare le soluzioni sulle corsie laterali. Per il reparto centrale, evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, servirà invece un altro difensore mancino, considerato che Ceccaroni rende al meglio in una linea a tre, mentre Bani, Magnani e Peda hanno già dimostrato di sapersi esprimere efficacemente in una difesa a quattro.

A centrocampo il Palermo punta a costruire una coppia complementare: Ranocchia sarà il regista di riferimento, affiancato da un profilo più fisico, con Segre ed Estevez pronti a contendersi una maglia. Sugli esterni offensivi Johnsen resta il punto di riferimento a sinistra, mentre il club dovrà ancora individuare un esterno mancino per la fascia destra e un’alternativa sulla corsia opposta. In attacco, infine, Pohjanpalo è considerato il titolare indiscusso, ma resta aperta la ricerca del suo vice. Corona è destinato a partire in prestito per trovare maggiore spazio, mentre Le Douaron sarà osservato durante il ritiro per capire se potrà rappresentare una valida soluzione nel ruolo di centravanti.