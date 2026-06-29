Giornale di Sicilia: “Gioco e dualismi, Inzaghi avrà un bel da fare”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Il conto alla rovescia verso il ritiro di Santa Cristina Val Gardena è ormai iniziato e per il Palermo sarà un passaggio fondamentale in vista della nuova stagione. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi avrà il compito di modellare una squadra costruita per puntare senza esitazioni alla promozione diretta in Serie A.

Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, l’ultima stagione ha lasciato insegnamenti importanti. I 72 punti conquistati non sono bastati nemmeno per chiudere il campionato al terzo posto e proprio da questa consapevolezza nasce la volontà di cambiare passo. Il primo segnale riguarda l’aspetto tattico: il Palermo è pronto ad archiviare il 3-5-2 per affidarsi con continuità al 4-2-3-1, sistema già sperimentato nelle ultime gare della passata stagione.


Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la scelta nasce dall’analisi dell’ultimo campionato di Serie B. Le squadre che hanno conquistato la promozione hanno dimostrato di poter contare sia su organici profondi e ricchi di esperienza sia su una precisa identità di gioco. L’obiettivo del Palermo sarà quindi quello di unire qualità della rosa e calcio propositivo.

Il mercato, infatti, è stato impostato proprio in questa direzione. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea come gli arrivi di giocatori esperti come Nahuel Estevez e Hernani, oltre a quello di Filippo Cassandro, siano funzionali al nuovo progetto tecnico voluto da Inzaghi. Sarà però il lavoro quotidiano del tecnico durante il ritiro a fare la differenza, con l’obiettivo di costruire una squadra più offensiva senza perdere equilibrio tra le due fasi.

Oltre agli aspetti tattici, il ritiro servirà anche a creare i giusti equilibri all’interno dello spogliatoio. La concorrenza aumenterà in ogni reparto e le gerarchie saranno continuamente messe alla prova. Come conclude Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrà valorizzare l’intera rosa e far comprendere a tutti che, rispetto alla scorsa stagione, ci sarà maggiore rotazione e nessun posto potrà essere considerato garantito.

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