Benevento, spunta l’idea Ceresoli dall’Atalanta
Prosegue il lavoro del Benevento sul mercato in vista della prossima stagione di Serie B. Tra gli obiettivi della dirigenza giallorossa c’è anche Andrea Ceresoli, esterno classe 2003 di proprietà dell’Atalanta.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Strega avrebbe avviato i contatti per riportare in giallorosso il giovane laterale, considerato un profilo ideale per rinforzare le corsie difensive. L’ostacolo principale resta però la valutazione fatta dal club bergamasco, che chiederebbe oltre due milioni di euro per il cartellino del giocatore.
Nonostante le difficoltà economiche dell’operazione, i dialoghi tra le parti proseguono e la trattativa resta aperta. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire se il Benevento riuscirà a trovare la formula giusta per arrivare a Ceresoli e regalare a mister Antonio Floro Flores un rinforzo importante per la retroguardia.