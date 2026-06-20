Benevento, spunta l’idea Ceresoli dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
ceresoli

Prosegue il lavoro del Benevento sul mercato in vista della prossima stagione di Serie B. Tra gli obiettivi della dirigenza giallorossa c’è anche Andrea Ceresoli, esterno classe 2003 di proprietà dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Strega avrebbe avviato i contatti per riportare in giallorosso il giovane laterale, considerato un profilo ideale per rinforzare le corsie difensive. L’ostacolo principale resta però la valutazione fatta dal club bergamasco, che chiederebbe oltre due milioni di euro per il cartellino del giocatore.


Nonostante le difficoltà economiche dell’operazione, i dialoghi tra le parti proseguono e la trattativa resta aperta. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire se il Benevento riuscirà a trovare la formula giusta per arrivare a Ceresoli e regalare a mister Antonio Floro Flores un rinforzo importante per la retroguardia.

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (52) gyasi

La Nazione: “Angelozzi riparte dallo Spezia. Spunta anche l’ipotesi Gyasi per la rinascita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 093537

Il Resto del Carlino: “Palermo all’assalto di Tonoli, pronta un’offerta da 4,5 milioni. Sullo sfondo anche Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo parma serie b 0-0 (9) pecchia mignani

Tuttosport: “Caos Sampdoria. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
PALERMO MANTOVA SEGRE

Giornale di Sicilia: “Prime sirene per Segre, ma il Palermo fa subito muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo frosinone 2-0 (18) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Osti lavora anche su Cassandro, Di Mario e Bonfanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Romano e Hernani in pole per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
e07ba642aa

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Avellino scatenato sul mercato. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
ea195e82ff

Corriere dello Sport: “Il Palermo va in pressing su Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
tonoli

Di Marzio: “Torino e Genoa su Tonoli, il Modena chiede 5 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
pedullà

Pedullà: “Accordo Palermo-Cagliari per Luvumbo. Ora manca il sì definitivo del giocatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Gerhard-Comper

Sudtirol, Comper su Lovisa: «La sua scelta ci rende orgogliosi, condividiamo grandi ambizioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026

Ultimissime

ceresoli

Benevento, spunta l’idea Ceresoli dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 195159

Athletic Palermo, Ferazzoli: «Ripartiamo dalle basi costruite nella scorsa stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
WhatsApp Image 2026-06-20 at 16.06.33

Athletic Palermo, UFFICIALE: Ferazzoli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo bari serie b 2-0 (52) gyasi

La Nazione: “Angelozzi riparte dallo Spezia. Spunta anche l’ipotesi Gyasi per la rinascita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Barbera verso Euro 2032, la UEFA accelera ma restano aperti i nodi terzo anello e parcheggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026