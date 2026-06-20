Modena, fatta per l’arrivo Ronco dal Monopoli
Il Modena continua a muoversi sul mercato in vista della nuova stagione. Se resta ancora da definire la situazione legata ad Ambrosino, il club gialloblù mette a segno un nuovo colpo per il reparto arretrato.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Modena ha infatti chiuso per l’arrivo di Diego Ronco, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Monopoli. Un innesto giovane e di prospettiva che andrà a rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione della formazione emiliana