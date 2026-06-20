Hellas Verona, Bella-Kotchap nel mirino del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Hellas Verona FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

VERONA, ITALY - NOVEMBER 23: Armel Bella Kotchap of Hellas Verona in action during the Serie A match between Hellas Verona FC and Parma Calcio 1913 at Stadio Marcantonio Bentegodi on November 23, 2025 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il Venezia guarda al mercato per rinforzare la rosa e punta alcuni profili provenienti dalla vicina Verona. Dopo l’interesse per il portiere Lorenzo Montipò, il direttore sportivo Filippo Antonelli avrebbe messo nel mirino anche il difensore Armel Bella-Kotchap.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, il club lagunare è alla ricerca di un leader per il reparto arretrato, soprattutto alla luce della possibile partenza di Michael Svoboda, per il quale il Brighton & Hove Albion sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria. L’operazione per arrivare a Bella-Kotchap si preannuncia però complessa, complice una valutazione economica particolarmente elevata.


Altre notizie

7080_diego ronco

Modena, fatta per l’arrivo Ronco dal Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
ceresoli

Benevento, spunta l’idea Ceresoli dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo bari serie b 2-0 (52) gyasi

La Nazione: “Angelozzi riparte dallo Spezia. Spunta anche l’ipotesi Gyasi per la rinascita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 093537

Il Resto del Carlino: “Palermo all’assalto di Tonoli, pronta un’offerta da 4,5 milioni. Sullo sfondo anche Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo parma serie b 0-0 (9) pecchia mignani

Tuttosport: “Caos Sampdoria. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
PALERMO MANTOVA SEGRE

Giornale di Sicilia: “Prime sirene per Segre, ma il Palermo fa subito muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo frosinone 2-0 (18) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Osti lavora anche su Cassandro, Di Mario e Bonfanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Romano e Hernani in pole per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
e07ba642aa

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Avellino scatenato sul mercato. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
ea195e82ff

Corriere dello Sport: “Il Palermo va in pressing su Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
tonoli

Di Marzio: “Torino e Genoa su Tonoli, il Modena chiede 5 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026

Ultimissime

Hellas Verona FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Hellas Verona, Bella-Kotchap nel mirino del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
7080_diego ronco

Modena, fatta per l’arrivo Ronco dal Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
ceresoli

Benevento, spunta l’idea Ceresoli dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 195159

Athletic Palermo, Ferazzoli: «Ripartiamo dalle basi costruite nella scorsa stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
WhatsApp Image 2026-06-20 at 16.06.33

Athletic Palermo, UFFICIALE: Ferazzoli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026