Hellas Verona, Bella-Kotchap nel mirino del Venezia
Il Venezia guarda al mercato per rinforzare la rosa e punta alcuni profili provenienti dalla vicina Verona. Dopo l’interesse per il portiere Lorenzo Montipò, il direttore sportivo Filippo Antonelli avrebbe messo nel mirino anche il difensore Armel Bella-Kotchap.
Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, il club lagunare è alla ricerca di un leader per il reparto arretrato, soprattutto alla luce della possibile partenza di Michael Svoboda, per il quale il Brighton & Hove Albion sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria. L’operazione per arrivare a Bella-Kotchap si preannuncia però complessa, complice una valutazione economica particolarmente elevata.