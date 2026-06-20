Mondiale 2026, pokerissimo dell’Olanda: Svezia battuta 5-1
Si conclude il match del Mondiale 2026 tra Olanda e Svezia. Dopo il pareggio contro il Giappone, gli orange riescono a portare a casa la prima vittoria, imponendosi sul risultato di 5-1.
Parte forte la formazione del ct Koeman, che al 5′ sblocca subito il risultato con Brobbey su assist di Gakpo. Al 17′ il centravanti olandese va nuovamente a segno, firmando la sua doppietta personale e portando l’Olanda in situazione di doppio vantaggio.
Nella ripresa la musica non cambia, e al 47′ Gakpo trova la rete del 3-0 da distanza ravvicinata. Doppietta anche per il numero 11, che sette minuti più tardi batte Nordfeld con una bordata che non lascia nessuna speranza al portiere svedese.
La Svezia tenta una disperata reazione, accorciando le distanze al 59′ con la rete di Elanga, che sfrutta bene l’assist di Isak e batte Verbruggen. Nel finale c’è spazio anche per la rete del 5-1 firmata da Summerville, che regala i tre punti all’Olanda.