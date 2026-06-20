Empoli, per la panchina si pensa a Andreoletti
Nuovo candidato per la panchina dell’Empoli: dopo i passaggi di consegne tra Pagliuca, Dionisi e Caserta nell’ultima travagliata stagione, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com il club azzurro punta gli occhi su Matteo Andreoletti.
L’allenatore lombardo, già cercato dall’Empoli in passato prima del suo trasferimento a Benevento, è un profilo molto gradito alla dirigenza. Gli azzurri dovranno però battere la concorrenza del Sudtirol, fortemente interessato a ingaggiare il tecnico per il proprio progetto sportivo