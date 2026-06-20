Cesena, Mancini pesca dalla Sampdoria: vicino l’arrivo di Nicola Pozzi

Arrivano novità anche in casa Cesena in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, il direttore sportivo Andrea Mancini avrebbe individuato in Nicola Pozzi una figura ideale da inserire nel nuovo staff tecnico bianconero.

Pozzi, che alla Sampdoria ha ricoperto i ruoli di collaboratore tecnico e successivamente di vice allenatore, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e sarebbe vicino ad accettare la proposta del club romagnolo. L’ex attaccante andrebbe così ad affiancare il futuro allenatore del Cesena, il cui nome non è stato ancora ufficializzato.





Per Pozzi si tratterebbe di un ritorno alle origini: proprio con il Cesena, infatti, debuttò tra i professionisti nel 2004 ad appena 17 anni, prima del trasferimento al AC Milan per circa tre milioni di euro.