Avellino, pressing su Pyyhtia del Bologna

Il Bologna continua a sfoltire la rosa dopo la cessione in prestito di Corazza al Vicenza. Anche Niklas Pyyhtiä è infatti vicino a lasciare i rossoblù, ma a differenza dell’esterno biancorosso il suo trasferimento dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sul centrocampista finlandese è forte l’interesse dell’Avellino, che sta spingendo per consegnarlo ad Alessandro Nesta e sarebbe ormai a un passo dalla chiusura dell’operazione



