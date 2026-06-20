Avellino, pressing su Pyyhtia del Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
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Il Bologna continua a sfoltire la rosa dopo la cessione in prestito di Corazza al Vicenza. Anche Niklas Pyyhtiä è infatti vicino a lasciare i rossoblù, ma a differenza dell’esterno biancorosso il suo trasferimento dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sul centrocampista finlandese è forte l’interesse dell’Avellino, che sta spingendo per consegnarlo ad Alessandro Nesta e sarebbe ormai a un passo dalla chiusura dell’operazione


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