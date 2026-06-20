Sudtirol, Lovisa prepara il primo colpo: in arrivo Andrenacci
Si avvia verso la conclusione l’avventura di Lorenzo Andrenacci con il Mantova. Il portiere, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il club virgiliano, è pronto a intraprendere una nuova esperienza, ancora una volta in Serie B.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’estremo difensore sarebbe ormai vicino al trasferimento al FC Südtirol, con la firma del contratto attesa già nella prossima settimana. Per il club altoatesino si tratterebbe del primo innesto dell’era Claudio Lovisa, chiamato a guidare il nuovo corso societario e tecnico.