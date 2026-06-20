Sudtirol, Lovisa prepara il primo colpo: in arrivo Andrenacci

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
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MONZA, ITALY - SEPTEMBER 26: Lorenzo Andrenacci of Brescia Calcio looks on during the Coppa Italia match between AC Monza and Brescia Calcio at U-Power Stadium on September 26, 2024 in Monza, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Si avvia verso la conclusione l’avventura di Lorenzo Andrenacci con il Mantova. Il portiere, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il club virgiliano, è pronto a intraprendere una nuova esperienza, ancora una volta in Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’estremo difensore sarebbe ormai vicino al trasferimento al FC Südtirol, con la firma del contratto attesa già nella prossima settimana. Per il club altoatesino si tratterebbe del primo innesto dell’era Claudio Lovisa, chiamato a guidare il nuovo corso societario e tecnico.


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