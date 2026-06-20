Carrarese, contatti con il PSG per Khafi
In vista della prossima stagione, punta decisamente in alto la Carrarese per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da La Nazione, il direttore sportivo Pasciuti avrebbe individuato un obiettivo di grande fascino nientemeno che nel Paris Saint Germain.
Il nome caldo è quello di Yanis Khafi: il giovane calciatore ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza a fine giugno con il club parigino, complice lo scarso impiego in prima squadra.
Khafi, cresciuto calcisticamente nel vivaio del PSG dove milita da cinque stagioni, si è messo in luce nell’ultimo anno anche sul palcoscenico internazionale della Youth League, collezionando 6 presenze e una rete