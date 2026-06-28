Giornale di Sicilia: “Palermo, il ds Osti al lavoro su più tavoli”

Il Palermo accelera sul mercato e si prepara a consegnare a Filippo Inzaghi i primi rinforzi della nuova stagione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando su più fronti e diverse operazioni sono ormai vicine alla definizione.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, è ormai in dirittura d’arrivo l’acquisto di Tommaso Cassandro. Il laterale destro, reduce da due ottime stagioni in prestito al Catanzaro ma di proprietà del Como, arriverà a titolo definitivo per una cifra di poco superiore al milione di euro e firmerà un contratto triennale. Sarà un’importante alternativa sulla corsia destra della difesa.





Anche il centrocampo è destinato a cambiare volto. Hernani è sempre più vicino al trasferimento dal Monza per una cifra vicina al milione di euro, mentre Nahuel Estevez, svincolato dopo l’esperienza al Parma, è pronto a unirsi ai rosanero. Entrambi sottoscriveranno un contratto biennale.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua a seguire con attenzione anche Simone Trimboli del Mantova. Dopo il passaggio di Alessandro Romano dalla Roma al Cagliari, il centrocampista dei lombardi è tornato a essere uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana.

Sul fronte offensivo resta viva la pista che porta a Zito Luvumbo. Palermo e Cagliari hanno già trovato una base d’intesa per il trasferimento, ma manca ancora il sì definitivo dell’attaccante angolano. La società rosanero continua comunque a lavorare con fiducia per arrivare alla fumata bianca.

Parallelamente, Osti mantiene aperte anche altre soluzioni. Sul taccuino figurano sempre Mattia Compagnon del Venezia e Rao del Napoli, mentre resta in fase di stallo la trattativa con l’Udinese per Rui Modesto. Il Palermo riflette anche sull’aspetto tattico, considerando che nel nuovo 4-2-3-1 il portoghese verrebbe impiegato esclusivamente da esterno offensivo.

Per il ruolo di vice Joronen, riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, piace Semuel Pizzignacco del Monza.

Sul fronte delle uscite, Aljosa Vasic è sempre più vicino al Vicenza, mentre Dimitrios Nikolaou è destinato al ritorno in Grecia con l’Asteras Tripolis. Per Sebastiano Desplanches, invece, arrivano anche interessamenti dall’estero: il portiere classe 2003 piace infatti ai Rangers e al Norwich, oltre che a diversi club italiani di Serie B.