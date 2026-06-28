Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti cerca il vice Pohjanpalo. Moreo resta il sogno”
Il Palermo continua a muoversi sul mercato anche per rinforzare l’attacco. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oltre alle trattative ormai avviate per difesa e centrocampo, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando sotto traccia anche per individuare un’alternativa a Joel Pohjanpalo.
Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il grande sogno resta Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa è il profilo preferito dalla dirigenza rosanero, ma la trattativa appare molto complicata, visto che il club toscano difficilmente lo lascerà partire, a meno di una precisa richiesta da parte dello stesso calciatore.
Parallelamente, Osti continua a concentrare le proprie attenzioni soprattutto sugli esterni offensivi. I nomi più caldi restano quelli di Zito Luvumbo e Rui Modesto, profili ritenuti ideali per il nuovo sistema di gioco di Filippo Inzaghi.
Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sul fronte centravanti l’unica certezza riguarda invece Giacomo Corona. L’attaccante, impiegato come alternativa a Pohjanpalo nella passata stagione senza riuscire a trovare la via del gol, verrà ceduto in prestito per accumulare esperienza e trovare maggiore continuità.
Nel campionato 2025/26 Corona ha collezionato 14 presenze, tutte da subentrato, e il Palermo ritiene che un nuovo prestito rappresenti la soluzione migliore per favorirne la crescita.