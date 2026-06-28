Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti cerca il vice Pohjanpalo. Moreo resta il sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Il Palermo continua a muoversi sul mercato anche per rinforzare l’attacco. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oltre alle trattative ormai avviate per difesa e centrocampo, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando sotto traccia anche per individuare un’alternativa a Joel Pohjanpalo.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il grande sogno resta Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa è il profilo preferito dalla dirigenza rosanero, ma la trattativa appare molto complicata, visto che il club toscano difficilmente lo lascerà partire, a meno di una precisa richiesta da parte dello stesso calciatore.


Parallelamente, Osti continua a concentrare le proprie attenzioni soprattutto sugli esterni offensivi. I nomi più caldi restano quelli di Zito Luvumbo e Rui Modesto, profili ritenuti ideali per il nuovo sistema di gioco di Filippo Inzaghi.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sul fronte centravanti l’unica certezza riguarda invece Giacomo Corona. L’attaccante, impiegato come alternativa a Pohjanpalo nella passata stagione senza riuscire a trovare la via del gol, verrà ceduto in prestito per accumulare esperienza e trovare maggiore continuità.

Nel campionato 2025/26 Corona ha collezionato 14 presenze, tutte da subentrato, e il Palermo ritiene che un nuovo prestito rappresenti la soluzione migliore per favorirne la crescita.

Altre notizie

palermo cesena 2-0 (64) le Douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Le Douaron sotto esame. Un mese per convincere Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
869ca50a46

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 065415

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti pensa alle alternative. Bonfanti idea per la difesa, Desplanches richiesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia all’esterno. Luvumbo resta la priorità, risale Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 064413

Il City Group pesca ancora in casa: Detourbet lascia il Troyes per il Manchester City

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 064017

Palermo, Estévez apre al futuro: «L’idea mi piace». L’argentino saluta Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (5) desplanches

Di Marzio: “Desplanches piace anche all’estero. Rangers e Norwich sul portiere del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

TMW: “Palermo, Desplanches verso una nuova cessione: il Benevento ci pensa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
romano

Pedullà: “Romano, visite mediche in corso con il Cagliari: poi la firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
del-piero-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Del Piero riparte dal Rimini: l’ex capitano della Juve valuta l’ingresso nel nuovo progetto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (161) blin Marras

Pisa, Marras resta il primo obiettivo: il Mantova chiede 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026

Ultimissime

palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti cerca il vice Pohjanpalo. Moreo resta il sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo cesena 2-0 (64) le Douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Le Douaron sotto esame. Un mese per convincere Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
0b8e7bc14f

Corriere dello Sport: “Ct Italia, Malagò verso la scelta. Zazzaroni: ‘Decida senza condizionamenti’”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
869ca50a46

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026