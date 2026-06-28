Giornale di Sicilia: “Palermo, Le Douaron sotto esame. Un mese per convincere Inzaghi”

Jérémy Le Douaron si gioca il futuro in rosanero. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il ritiro estivo sarà decisivo per l’attaccante francese, chiamato a dimostrare di poter essere ancora utile al progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, dopo una stagione chiusa con appena 5 reti, Le Douaron dovrà alzare il livello soprattutto sotto il profilo realizzativo. Nei suoi due anni al Palermo ha totalizzato 11 gol, un bottino ritenuto insufficiente per una squadra che punta alla promozione in Serie A, soprattutto se confrontato con i 34 gol realizzati da Joel Pohjanpalo in un anno e mezzo.





Il quotidiano sottolinea come il Palermo abbia pagato anche l’assenza di una vera alternativa al centravanti finlandese nei momenti decisivi della stagione. Le Douaron non è riuscito a incidere nemmeno nei playoff contro il Catanzaro, dove Inzaghi gli ha concesso spazio sia all’andata sia al ritorno senza ottenere le risposte sperate.

Come ricorda ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche il direttore sportivo Carlo Osti, nel bilancio di fine stagione, ha ammesso di aspettarsi molto di più sia da Le Douaron sia da Gyasi, entrambi chiamati a convincere durante il ritiro estivo.

La linea del club è chiara: resteranno soltanto i calciatori che hanno garantito continuità o che, secondo Inzaghi, meritano una seconda opportunità. Il numero 21 parte quindi indietro nelle gerarchie e dovrà dimostrare di poter interpretare al meglio sia il ruolo di centravanti sia quello di esterno offensivo nel nuovo sistema di gioco.

Infine, riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche un’eventuale cessione non sarebbe semplice. Il City Football Group investì circa 4 milioni di euro per acquistarlo dal Brest due anni fa e difficilmente il Palermo riuscirebbe a recuperare quella cifra. Per questo motivo, l’ipotesi più concreta, qualora dovesse lasciare la Sicilia, resta quella di un trasferimento in prestito.