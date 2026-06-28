Repubblica: “Parte ufficialmente il mercato. Il Palermo ha già una marcia in più”

Il Palermo è pronto ad accelerare con l’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti vuole consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa già per l’inizio del ritiro di Santa Cristina Val Gardena.

Secondo Alessandro Geraci de la Repubblica Palermo, la base del nuovo progetto riparte dalla conferma di Jesse Joronen, il cui rinnovo è già stato ufficializzato. Attorno al portiere finlandese sta prendendo forma una squadra costruita per puntare ai vertici della Serie B.





I primi tre rinforzi sono ormai in dirittura d’arrivo. Il Palermo ha trovato l’accordo con il Como per l’acquisto a titolo definitivo di Tommaso Cassandro, mentre a centrocampo sono pronti ad arrivare Hernani dal Monza e Nahuel Estevez, svincolato dopo l’esperienza al Parma.

Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, resta aperta anche la ricerca del secondo portiere. Tra i profili seguiti figurano Alessandro Micai, in scadenza con la Reggiana, Boris Radunovic, prossimo allo svincolo dal Cagliari, e Semuel Pizzignacco.

Sul fronte offensivo la dirigenza continua a valutare possibili cambiamenti. Gyasi e Le Douaron potrebbero infatti lasciare spazio a nuovi innesti per aumentare il peso offensivo della squadra. Torna così d’attualità il nome di Dany Mota, attaccante in uscita dal Monza e capace di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato.

Più complicata, invece, la pista che porta a Paulo Azzi. Gli esiti della visita specialistica alla schiena impongono prudenza: il calciatore dovrà indossare un busto nelle prossime settimane e il Palermo ha deciso di rallentare la trattativa.

Resta invece forte l’ottimismo per Zito Luvumbo. I contatti con il Cagliari proseguono e, nonostante il giocatore abbia chiesto qualche giorno per riflettere, in casa rosanero filtra fiducia sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Sfuma invece definitivamente Alessandro Romano, destinato al Cagliari. Per sostituirlo tra gli obiettivi del centrocampo torna in corsa Simone Trimboli del Mantova, anche se sul giocatore è forte l’interesse della Cremonese.

Infine, il Palermo continua a monitorare il giovane Matteo Cocchi, terzino dell’Inter U23 e della Nazionale Under 19. Sul classe 2006, però, oltre al Catanzaro si è inserito con decisione anche il Pisa, che al momento appare in vantaggio.