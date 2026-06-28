Gazzetta dello Sport: “Pisa avanti per Marras. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
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Il mercato di Serie B continua a muoversi su più fronti. Il Pisa accelera per Tommaso Marras, mentre il Catanzaro punta su un giovane difensore di prospettiva. Intanto si registrano novità anche per Benevento, Cremonese ed Empoli, con diverse panchine ormai vicine alla definizione. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle principali trattative.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Pisa è in vantaggio nella corsa a Tommaso Marras, esterno offensivo del Mantova reduce da una stagione da 7 gol e 2 assist. Il club toscano vuole mettere a disposizione di Paolo Bianco uno dei protagonisti dell’ultimo campionato, anche se la trattativa resta complessa per le elevate richieste del Mantova e per la concorrenza di altre società.


La Gazzetta dello Sport riferisce che il Catanzaro si è mosso con decisione sul mercato di Serie C. Il direttore sportivo Ciro Polito ha infatti accelerato per Postiglione, difensore del Pineto e nazionale Under 20, confermando la volontà del club giallorosso di investire su giovani di prospettiva.

Sul fronte delle altre operazioni, la Gazzetta dello Sport evidenzia il ritorno di Michele Ceresoli al Benevento dopo il mancato riscatto dall’Atalanta, mentre la Cremonese riaccoglie Andrea Fulignati, rientrato dall’Empoli con contratto prolungato e destinato a riprendere il ruolo di portiere titolare.

Per quanto riguarda le panchine, la Gazzetta dello Sport sottolinea che resta vacante soltanto quella dell’Empoli. Prima dell’annuncio del nuovo allenatore sarà ufficializzato il direttore sportivo Fabio Artico, che valuterà anche un possibile ritorno di Guido Pagliuca. Attesi inoltre gli annunci di Pietro De Giorgio alla Juve Stabia e Marco Turati al Catanzaro, mentre in Serie C il Catania ha scelto Emilio Longo, il Bari valuta Mimmo Toscano e il Foggia, in vista della possibile riammissione, pensa a Gaetano Auteri o Giuseppe Raffaele.

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