Di Marzio: “Cesena, c’è l’ok definitivo di Diamanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
diamanti

Il Cesena è pronto ad affidare la propria panchina ad Alessandro Diamanti. L’ex fantasista ha infatti dato il via libera definitivo alla proposta del club bianconero, dopo un confronto con la famiglia che ha sciolto gli ultimi dubbi. A questo punto resta soltanto da formalizzare i contratti prima dell’annuncio ufficiale.

Per Diamanti si tratta di un importante passo nella sua carriera da allenatore, iniziata dopo il ritiro dal calcio giocato e arricchita da esperienze in contesti internazionali e di formazione tecnica. Il Cesena rappresenterà la sua prima grande opportunità alla guida di una squadra professionistica.


La notizia è stata riportata dal giornalista Gianluca Di Marzio, secondo cui l’intesa tra le parti è ormai definita e si attende soltanto la firma dei documenti per rendere ufficiale l’accordo.

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