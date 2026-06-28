Padova, sfida a Palermo e Verona per Guarino

Il futuro di Gabriele Guarino è al centro del mercato estivo. Il giovane difensore dell’Empoli è finito nel mirino del Padova, che punta a rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane ma già affidabile.

La concorrenza, però, è agguerrita. Sul classe 2004 ci sono infatti anche Palermo e Verona, oltre ad alcuni club di Serie A, rendendo la corsa al difensore particolarmente competitiva.





Dal canto suo, l’Empoli non considera Guarino incedibile, ma è disposto a valutare soltanto offerte ritenute congrue al valore del calciatore. Nelle prossime settimane si capirà se il Padova riuscirà a competere con le altre pretendenti e a soddisfare le richieste del club toscano. La notizia è stata riportata da PadovaSport.