Padova, sfida a Palermo e Verona per Guarino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo empoli 3-2 (78) pohjanpalo guarino lovato gyasi

Il futuro di Gabriele Guarino è al centro del mercato estivo. Il giovane difensore dell’Empoli è finito nel mirino del Padova, che punta a rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane ma già affidabile.

La concorrenza, però, è agguerrita. Sul classe 2004 ci sono infatti anche Palermo e Verona, oltre ad alcuni club di Serie A, rendendo la corsa al difensore particolarmente competitiva.


Dal canto suo, l’Empoli non considera Guarino incedibile, ma è disposto a valutare soltanto offerte ritenute congrue al valore del calciatore. Nelle prossime settimane si capirà se il Padova riuscirà a competere con le altre pretendenti e a soddisfare le richieste del club toscano. La notizia è stata riportata da PadovaSport.

Altre notizie

diamanti

Di Marzio: “Cesena, c’è l’ok definitivo di Diamanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Gazzetta dello Sport: “Pisa avanti per Marras. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (142) pohjanpalo peda cassandro

Repubblica: “Parte ufficialmente il mercato. Il Palermo ha già una marcia in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il ds Osti al lavoro su più tavoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti cerca il vice Pohjanpalo. Moreo resta il sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo cesena 2-0 (64) le Douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Le Douaron sotto esame. Un mese per convincere Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
869ca50a46

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 065415

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti pensa alle alternative. Bonfanti idea per la difesa, Desplanches richiesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia all’esterno. Luvumbo resta la priorità, risale Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 064413

Il City Group pesca ancora in casa: Detourbet lascia il Troyes per il Manchester City

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (5) desplanches

Di Marzio: “Desplanches piace anche all’estero. Rangers e Norwich sul portiere del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (78) pohjanpalo guarino lovato gyasi

Padova, sfida a Palermo e Verona per Guarino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
diamanti

Di Marzio: “Cesena, c’è l’ok definitivo di Diamanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Gazzetta dello Sport: “Pisa avanti per Marras. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (142) pohjanpalo peda cassandro

Repubblica: “Parte ufficialmente il mercato. Il Palermo ha già una marcia in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 080510

Giornale di Sicilia: “Radio Italia Live, il Foro Italico è pronto. Tutto esaurito per il concertone. Come vederlo in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026