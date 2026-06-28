Sampdoria, occhi su Justo Giani: il jolly offensivo arriva dal Cile

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
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La Sampdoria guarda al mercato estero per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti dal club blucerchiato c’è quello di Justo Giani, attaccante argentino di 27 anni attualmente in forza all’Universidad Católica, in Cile.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giani rappresenta un’opzione interessante per la sua duttilità tattica: può essere impiegato sia come esterno offensivo che come seconda punta, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per completare il tridente offensivo.


Dopo aver costruito la propria carriera in Argentina, il classe 1999 si è trasferito in Cile, dove ha confermato il suo fiuto per il gol. Nella scorsa stagione ha realizzato 14 reti, mentre nell’attuale campionato è già a quota tre gol nelle prime quattro partite, attirando l’interesse della Sampdoria.

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