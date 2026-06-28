Verona, colpo Leali per la porta: Montipò verso il Monza

Il Verona ha individuato il nuovo numero uno per la prossima stagione. Il club scaligero ha infatti chiuso l’accordo con Nicola Leali, pronto a firmare un contratto biennale e a diventare il titolare tra i pali della squadra.

L’estremo difensore, reduce dall’esperienza con il Genoa, porterà esperienza e affidabilità a una formazione che punta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa al ritorno in Serie A.





L’arrivo di Leali apre contestualmente le porte all’addio di Lorenzo Montipò. Il portiere è infatti destinato a lasciare Verona dopo diverse stagioni e tra i club interessati c’è il Monza, dove potrebbe ritrovare Ivan Juric. La notizia è stata riportata da TrivenetoGoal.