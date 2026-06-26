Giornale di Sicilia: “Radio Italia Live, Palermo si prepara. Centocinquanta agenti e piano traffico straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Palermo si prepara ad accogliere il concerto di Radio Italia Live con un imponente piano di sicurezza e viabilità. Come racconta Giuseppe Candili sul Giornale di Sicilia, saranno 150 agenti della Polizia Municipale a presidiare la città domenica per garantire la sicurezza e limitare al massimo i disagi alla circolazione in occasione dell’evento al Foro Italico.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candili sul Giornale di Sicilia, una delle principali novità del piano predisposto dal Comune riguarda l’estensione delle limitazioni anche a piazza Marina, dove scatteranno divieti di sosta con rimozione coatta su richiesta della Questura. La Polizia Municipale invita cittadini e spettatori a raggiungere il concerto utilizzando i mezzi pubblici, limitando il più possibile l’uso dell’auto privata e arrivando con anticipo per agevolare l’afflusso.


Le prime limitazioni sono già entrate in vigore. Dalle ore 8 è scattato il divieto di sosta con rimozione coatta sulle carreggiate del Foro Umberto I, compresa quella arretrata antistante l’NH Hotel con accesso da via Lincoln, e su via Cala lato monte. Il provvedimento resterà valido fino alle ore 8 di lunedì 29 giugno.

Come evidenzia ancora Giuseppe Candili sul Giornale di Sicilia, sabato, dalle 7 alle 24 e comunque fino al termine delle prove, sarà chiusa la carreggiata lato mare del Foro Umberto I nel tratto compreso tra piazza Tumminello e la Gelateria Ilardo. Contestualmente sarà istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata lato monte con apposite deviazioni.

Sempre da sabato sera scatteranno ulteriori divieti di sosta in numerose strade del centro cittadino, tra cui via Francesco Crispi, via Cala, Foro Umberto I, piazza Marina, piazza Tonnarazza, Piano di Sant’Erasmo, via Lincoln, piazzetta Porta Reale, via Nicolò Cervello, via Torremuzza, piazza Kalsa, Salita Santi Romano e via Butera.

Domenica, giorno del concerto, dalle 7 fino alle 7 di lunedì, entreranno in vigore le chiusure al traffico che interesseranno gran parte dell’area del Foro Italico e delle vie limitrofe, compresi il sottopasso di via Francesco Crispi, via Vittorio Emanuele, via Lincoln, piazza Tumminello, via Ponte di Mare e un lungo elenco di arterie cittadine.

Saranno inoltre disponibili aree di sosta dedicate ai pullman in via Cappello, via Adorno, viale dei Picciotti, parcheggio Basile, parcheggio Nina Siciliana, parcheggio John Lennon e piazzale Ambrosini. Previsti anche due parcheggi custoditi per biciclette, allestiti presso il Mercato Ittico di via Francesco Crispi e l’Ecomuseo del Mare di via Messina Marine, aperti dalle 14 di domenica fino alle 2 di lunedì.

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