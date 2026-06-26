Giornale di Sicilia: “Velodromo Paolo Borsellino, via libera al bando tra i dubbi della Ragioneria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Velodromo Paolo Borsellino (1)

La giunta comunale ha approvato la candidatura del progetto da 3 milioni di euro per il recupero del Velodromo Paolo Borsellino al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, nonostante due pareri contabili non favorevoli della Ragioneria generale. Come racconta Anna Restivo sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo dell’amministrazione è ottenere un finanziamento statale da 1,5 milioni di euro, cofinanziando con altrettante risorse comunali l’intervento di riqualificazione dell’impianto.

Secondo quanto riportato da Anna Restivo sul Giornale di Sicilia, il via libera è arrivato dopo un acceso confronto interno. Il Ragioniere generale aveva espresso un primo parere negativo ritenendo non dimostrata la copertura della quota comunale. Gli uffici dei Lavori pubblici hanno quindi attivato il procedimento di “soccorso istruttorio”, sostenendo che l’obbligo di reperire le risorse scatterebbe soltanto in caso di ottenimento del contributo statale. Una spiegazione che non ha convinto la Ragioneria, che ha confermato il proprio parere contrario per la presunta incompatibilità con il Piano di riequilibrio finanziario. Nonostante ciò, per rispettare la scadenza del bando fissata al 25 giugno, la delibera è stata comunque approvata.


Come evidenzia ancora Anna Restivo sul Giornale di Sicilia, il progetto del Velodromo è già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 ed è in fase esecutiva, avendo già ottenuto i necessari pareri tecnici attraverso la conferenza dei servizi.

Gli interventi previsti comprendono il rifacimento del campo in erba sintetica e della pista, l’adeguamento alle norme antincendio, il rinnovo degli impianti elettrici, idrici ed elettronici, l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e diffusione sonora, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per ridurre i consumi energetici e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

«In questi anni l’amministrazione comunale ha messo in campo ogni sforzo possibile per far tornare il velodromo un impianto che potesse ospitare sia discipline sportive, con la parziale riapertura al pubblico anche della tribuna scoperta, sia spettacoli», hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando, sottolineando come la candidatura al bando nazionale rientri in una più ampia strategia di riqualificazione delle infrastrutture sportive cittadine.

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