Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro è fatta. Avanti per Luvumbo, Segre resta centrale nel progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo cesena 2-0 (40) Segre

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato dopo aver definito gli arrivi di Hernani e Nahuel Estevez. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è ora concentrata sugli altri obiettivi individuati per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi in vista del ritiro estivo.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, è ormai tutto definito anche per l’arrivo di Tommaso Cassandro dal Como. Il laterale destro, reduce da due ottime stagioni, rappresenta un rinforzo importante per ampliare le soluzioni sulla corsia destra.


Per quanto riguarda il centrocampo, il Giornale di Sicilia riferisce che restano sotto osservazione Simone Trimboli del Mantova e Alessandro Romano della Roma. Sul giovane classe 2006, però, è forte anche il pressing del Cagliari, pronto a soddisfare le richieste dei giallorossi con un’offerta compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Sul fronte delle uscite, Massimiliano Radicini sottolinea che continuano ad arrivare interessamenti dalla Serie B per Jacopo Segre, nonostante il centrocampista, in scadenza di contratto tra un anno, resti un elemento centrale nel progetto tecnico del Palermo. Intanto i tifosi hanno eletto il suo gol contro lo Spezia come il più bello della stagione: una rete storica, realizzata dopo appena undici secondi, diventata la più veloce nei 125 anni di storia del club.

In attacco il nome più caldo resta quello di Zito Luvumbo. Tra Palermo e Cagliari esiste già una base d’intesa, mentre manca ancora il sì definitivo del calciatore. Sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti figurano anche Compagnon del Venezia e Rao del Napoli, anche se per quest’ultimo bisognerà attendere le valutazioni degli azzurri.

Attesa anche per l’ufficialità del rinnovo di Jesse Joronen, che prolungherà il proprio contratto di una stagione con opzione automatica per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie A.

Infine, il Giornale di Sicilia fa il punto anche sulle cessioni. È in fase di stallo la trattativa con l’Udinese per il ritorno di Rui Modesto, mentre Aljosa Vasic continua a piacere al Vicenza. Sempre più vicino, invece, l’addio di Dimitrios Nikolaou, destinato all’Asteras Tripolis dopo la stagione trascorsa in prestito al Bari, dove ha collezionato 26 presenze.

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