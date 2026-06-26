Repubblica: “Rosa, in mezzo si cambia: centrocampo tutto nuovo. Segre diventa un rebus”

Il nuovo Palermo prende forma partendo dal centrocampo. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti sta ridisegnando la mediana con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una squadra più competitiva e adatta al nuovo sistema di gioco, destinato a oscillare tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3.

Secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, i primi rinforzi sono ormai definiti. Hernani e Nahuel Estevez sosterranno le visite mediche la prossima settimana e rappresentano due innesti di esperienza e qualità destinati a cambiare gli equilibri della linea mediana. L’arrivo dei due centrocampisti comporterà inevitabilmente una riduzione degli spazi e porterà a diverse cessioni.





Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, tra i giocatori destinati a lasciare il club ci sono Aljosa Vasic, Alexis Blin e Claudio Gomes. I due francesi non prenderanno parte al ritiro estivo, mentre Vasic è seguito dal Vicenza e Gomes piace all’Avellino.

Diversa la situazione dei punti fermi della squadra. Antonio Palumbo viene considerato un elemento imprescindibile grazie alla sua fantasia e alla capacità di incidere tra le linee, mentre Filippo Ranocchia resta centrale nel progetto per le sue qualità tecniche e balistiche.

Capitolo a parte per Jacopo Segre. Il centrocampista, in scadenza nel 2027, non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo, ma il Palermo continua a considerarlo parte integrante del progetto. Dalla società filtra serenità e il tema del prolungamento, così come per altri senatori quali Augello e Ceccaroni, non rappresenta al momento una priorità. Tuttavia, nelle prossime settimane sarà necessario chiarire il futuro del giocatore per evitare il rischio di arrivare alla scadenza contrattuale senza un accordo.

Sul fronte mercato, la Repubblica Palermo riferisce che il terzo colpo ormai vicino è Tommaso Cassandro del Como. I dialoghi tra le società proseguono positivamente e il difensore resta uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia destra.

In attacco resta aperto il duello con il Modena per Paulo Azzi del Monza. Prima di qualsiasi accelerazione, però, il brasiliano dovrà sottoporsi a una visita specialistica per risolvere i problemi alla schiena. Prosegue invece l’attesa per Zito Luvumbo: il Palermo ha trovato l’intesa con il Cagliari e con l’entourage del calciatore, ma l’esterno angolano continua a riflettere prima di dare il via libera definitivo.

Infine, secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, il Cagliari è in vantaggio sul Palermo e sul Bologna nella corsa ad Alessandro Romano della Roma. I sardi sono vicini a chiudere un’operazione da circa 7 milioni di euro, con il 15% dell’incasso destinato al Winterthur, club dal quale il talento classe 2006 era stato acquistato dai giallorossi.