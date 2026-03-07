Carrarese-Palermo: i convocati di Inzaghi
In vista del match di domani tra Carrarese e Palermo, valido per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’importante incontro.
Ecco l’elenco dei convocati rosanero:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani