Carrarese-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
PALERMO-MANTOVA INZAGHI

In vista del match di domani tra Carrarese e Palermo, valido per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’importante incontro.

Ecco l’elenco dei convocati rosanero:


1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

