Serie B: il Venezia batte 2-0 la Reggiana e conquista la vetta in solitaria. La classifica aggiornata
Si conclude il match della 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26 tra Venezia e Reggiana. Importante vittoria dei lagunari, che portano a casa i tre punti e conquistano il primo posto in solitaria.
Inizia bene l’incontro la formazione di Giovanni Stroppa, che all’8′ prova subito a sbloccare il risultato con una conclusione dal limite di Doumbia che termina di poco a lato. Al 15′ arriva la rete dell’1-0 da parte dei padroni di casa: Haps riceve palla da Doumbia, avanza e dal limite dell’area trafigge Micai con tiro di sinistro angolato
Al 35′ il Venezia ha un importante occasione per il raddoppio: cross rasoterra di Hainaut, deviazione da terra di Adorante con il palo che gli nega la gioia del gol. Nove minuti più tardi i lagunari colpiscono un altro palo, stavolta con Kike Perez di sinistro in area conclude a botta sicura e per poco non trova il gol.
Nella ripresa la musica non cambia. Gli uomini di Stroppa gestiscono bene il vantaggio, trovando al 71′ il gol del raddoppio: dopo una parata di Micai sul tiro di Yeboah, sulla ribattuta arriva Doumbia che insacca in rete.
Il Venezia conquista cosi tre punti importanti in chiave promozione, conquistando il primo posto in solitaria e volando a +3 dal Monza. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia — 63
Monza — 60
Frosinone — 55
Palermo — 54
Catanzaro — 46
Modena — 43
Juve Stabia — 40
Cesena — 38
Südtirol — 37
Padova — 34
Avellino — 33
Carrarese — 32
Empoli — 31
Entella — 31
Sampdoria — 30
Spezia — 29
Reggiana — 29
Bari — 28
Mantova – 27
Pescara – 22