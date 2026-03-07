Sudtirol-Entella 0-1, Chiappella: «Questa vittoria è stata un capolavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

In seguito alla vittoria per 2-1 della Virtus Entella in casa del Sudtirol, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post-partita l’allenatore dei biancocelesti, Andrea Chiappella.

«Credo che oggi i ragazzi abbiano fatto un grandissimo capolavoro – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo affrontato una squadra in salute, che ha messo in difficoltà chiunque e che veniva da una vittoria importante. Non era facile, loro sono una squadra fisica che ti impegna per tutti i 95′ minuti»


Chiappella ha infine aggiunto: «Siamo riusciti poi a proporci con continuità e l’abbiamo sbloccata nel nostro momento migliore. Per quello che hanno fatto i ragazzi a livello di qualità e carattere è stato davvero un capolavoro»

 

