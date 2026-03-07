Serie C girone A: vince il Cittadella sulla Pro Vercelli, pari a reti bianche tra Brescia e Triestina. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i match del girone A del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Arriva un importante vittoria per il Cittadella, che si impone sul risultato di 2-0 in casa della Pro Vercelli: decidono l’incontro la rete di Redolfi e l’autogol di Iotti. Termina con un nulla di fatto il match tra Brescia e Triestina, che si dividono la posta in palio dopo una gara con poche emozioni dove nessuna delle due compagini è riuscita a sbloccare il risultato. Parità anche nel match tra Pro Vercelli e Alcione Milano. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Brescia-Triestina 0-0





Pro Patria-Alcione Milano 1-1

Pro Vercelli-Cittadella 0-2

Renate-Lumezzane 0-0

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza — 75

Brescia — 57

Trento — 54

Lecco — 53

Renate — 52

Cittadella — 50

Alcione Milano — 49

Inter U23 — 42

Lumezzane — 41

AlbinoLeffe — 40

Novara — 40

Giana Erminio — 39

Pro Vercelli — 38

Dolomiti Bellunesi — 35

Ospitaletto — 34

Arzignano — 34

Pergolettese — 33

Virtus Verona — 21

Pro Patria — 19

Triestina – 5