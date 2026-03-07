Serie C girone A: vince il Cittadella sulla Pro Vercelli, pari a reti bianche tra Brescia e Triestina. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del girone A del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Arriva un importante vittoria per il Cittadella, che si impone sul risultato di 2-0 in casa della Pro Vercelli: decidono l’incontro la rete di Redolfi e l’autogol di Iotti. Termina con un nulla di fatto il match tra Brescia e Triestina, che si dividono la posta in palio dopo una gara con poche emozioni dove nessuna delle due compagini è riuscita a sbloccare il risultato. Parità anche nel match tra Pro Vercelli e Alcione Milano. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
Renate-Lumezzane 0-0
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza — 75
Brescia — 57
Trento — 54
Lecco — 53
Renate — 52
Cittadella — 50
Alcione Milano — 49
Inter U23 — 42
Lumezzane — 41
AlbinoLeffe — 40
Novara — 40
Giana Erminio — 39
Pro Vercelli — 38
Dolomiti Bellunesi — 35
Ospitaletto — 34
Arzignano — 34
Pergolettese — 33
Virtus Verona — 21
Pro Patria — 19
Triestina – 5